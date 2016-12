Après avoir bravé le manque de sommeil et l’overdose de caféine lors du marathon radiophonique de l’an dernier, l’équipe de Radio Campus Grenoble revient plus motivée que jamais ce vendredi 25 novembre pour un nouveau direct jusqu’au bout de la nuit ! Pour l’occasion, on vous a concocté un programme spécial, tout frais pour vous tenir éveillés toute la nuit…et oui, pas de raison qu’on soit les seuls !

Au programme* :

18h00 // on commence tranquille avec une Apérophonie pour s’échauffer les cordes vocales.

19h00 // on retrouve la Popote dans le pâté, créée spécialement pour l’occasion.

20h00 // on enchaîne par du gros son, avec une heure de métal pour vous réveiller.

21h00 // c’est Rolling Stone qui prend le relais avec une heure de sélecta électro pour vous secouer les fesses.

22h00 // place à une nouvelle aventure de Retrocity Blues avec Manchu et Malone.

23h00 // que les mix commencent ! Il y aura des mix en tout genre jusqu’au milieu de la nuit, entrecoupés de petites chroniques et autres extraits de lecture par ci par là.

03h00 // on passe en mode 18+ avec une heure d’émission érotique.

04h00 // on enchaîne avec encore plus de mix pour terminer la nuit en beauté.

07h00 // les mix découlent en douceur sur l’ambiance matinale que Denis saura vous adoucir avec un remix en direct

08h00 // il est temps de boire le café et prendre le petit déj’ radiophonique

09h00 // c’est le temps pour les plus jeunes (mais pas que) avec une émission pour enfant

10h00 // place à l’actu avec l’équipe de Microcité

11h00 // peut être une petite surprise de l’équipe de programmation ?

*Ce beau programme est évidemment soumis aux aléas du direct et à la consommation de café de notre belle équipe.

Rendez-vous donc ce vendredi, dès 18h00, sur Radio Campus Grenoble 90.8, la radio qui anime tes insomnies.