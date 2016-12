Depuis le 15 novembre, le festival Le Tympan dans l’œil anime les salles grenobloises avec cette forme artistique hybride qu’est le ciné-concert. Pour la déjà septième édition du festival, l’équipe a concocté un programme avec des compositions originales et rafraîchissantes.

Ce samedi 26 novembre, le festival présente en partenariat avec la Bobine le film Il Fuoco, un film du réalisateur italien Giovanni Pastrone (Italie, 1915, noir&blanc, 55 min) par Giardini Di Miro. Symphonie post-rock flamboyante, ce ciné-concert suit les trois parties du film racontant l’obsession d’un poète méconnu envers une charmante poétesse : le rapprochement tendre, «la favilla» (l’étincelle) ; la brûlante passion, «la vampa»(la flamme) ; le désespoir, «la cenere» (la cendre).

Il Fuoco présente une dramatique histoire d’amour entre un peintre inconnu et une charmante poétesse qui prend de grands airs. Campée par Pina Menichelli coiffée de plumes, avec son long nez et son sourire inquiétant, les yeux cernés de noir, la poétesse est présentée comme un hibou / rapace. Curieusement, malgré une beauté qui n’est plus de notre époque, cette actrice parvient à séduire le spectateur d’aujourd’hui grâce à son extrême sensualité. Elle est l’une des premières femmes fatales du cinéma…

Giardini Di Miro est le groupe de référence dans le milieu rock alternatif italien depuis 2001. Il se nourrit de post-rock pour proposer un mélange de musique psychédélique, shoegaze, dream pop, noise… Autour d’une instrumentation rock classique viennent se greffer clarinette, saxophone, trompette et un violon pour offrir la puissance toute en délicatesse de cette symphonie post-rock en 3 actes. Ce ciné-concert fut commandé en 2009 par le Musée National du Cinéma de Turin et donna lieu à un album du même nom et à une tournée réussie en Italie et en Europe.

Bref, vous la’avez compris, un ciné-concert passionnant vous attend !

Il Fuoco par Giardini Di Miro, c’est le samedi 26 novembre 2016 à partir de 20h30 à la Bobine.

