The Limiñanas, ce groupe des environs de Perpignan font du rock qui ne ressemble à rien d’autre. Il ne s’agit pas de la rencontre entre un tel groupe et un tel chanteur, non, c’est du Limiñanas ce qu’il font. Au coeur dur groupe est le couple d’explorateurs Marie (à la batterie) et Lio (guitares, basse, claviers, etc.) qui créent dès leur départ un univers presque mystérieux entre garage rock, pop vintage des années 60, psychédélisme inventif et nouvelle vague française. C’est chic, c’est excitant et c’est à découvrir si vous ne le connaissez pas encore !

En première partie, on aura l’occasion de découvrir le groupe Kaviar Special qui joue un garage-psyché dynamique. Sur scène, les quatre rennais développent une énergie impressionnante car pour eux, le garage c’est avant tout un état d’esprit : être dans le vif, faire la fête, aller vite, un peu DIY et toujours rock vénère. Dans leur deuxième album « #2« , Kaviar Special font le grand écart entre une pop débridée, un rock garage nerveux et un psychédélisme sombre et brutal.

The Limiñanas + Kaviar Special, c’est le vendredi 28 octobre 2016 à partir de 19h30 à la Belle Electrique.





