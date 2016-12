Ils sont certainement la crew la plus étrange, surprenante et étonnante de la scène hip hop. The Puppetmastaz est un groupe composé entièrement de marionnettes. Et non, ce n’est pas un groupe pour les enfants. Les poupées bizarres, presque moches (on ne sait s’il s’agit d’animaux ou d’aliens) balancent un son puissant entre hip hop, électro et ragga. Un show impressionnant nous attend à La Belle Electrique !

En première partie, c’est KillASon qui chauffera la salle avec son rap charismatique. Élevé à l’école d’un rap outre-Atlantique et enfant de mille influence, le rappeur parisien d’origine béninoise a choisi de s’abreuver à la source première et de donner naissance à un style unique en son genre en France. Flow maîtrisé, paroles en anglais, instrumentales puissantes, le premier LP de KillASon « The Rize » déborde d’énergie et de créativité.

Le soundcloud de KillASon

The Puppetmastaz + KillASon, c’est à La Belle Electrique le 26/10/2016 à partir de 20h30.

