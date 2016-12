Il y aura des bonnes vibes à la Belle Electrique le mercredi 2 novembre 2016 avec Horace Andy (Reggae Roots) et Ken Boothe (Reggae Roots/Jam).

L’histoire d’Horace Andy débute en 1951 en Jamaïque, pas très loin de Kingston. Tout commence au Studio One avec un premier succès, les singles enchaînent et peu à peu, Horace Andy impose son timbre si particulier, doux et triste, engagé et nonchalant. En quelques singles, il devient une des voix les plus originales de la Jamaïque avec ses hits tels que Fever, Mr bassie, ou encore Skylarking qui marquera à jamais l’histoire du reggae. Au fil des années, Horace Andy se nourrit des rencontres d’artistes ds styles différents (Niney The Observer, Prince Jammy, Jah Shaka, Massive Attack, etc). Il multiple les collaborations, retravaille ses morceaux sans cesse…

Ken Boothe est l’un des joyaux les mieux gardés de la musique jamaïcaine. Artiste culte considéré comme l’un des plus grands talents du rocksteady, Ken Boothe enchaîne de sa voix puissante et enivrante, les tubes, les albums et les tournées mondiales depuis les années 60, sans jamais tomber dans la routine. Quarante ans plus tard et une distinction reçue pour l’ensemble de sa carrière et son engagement dans la musique, Ken Boothe séduit encore et toujours un large public et demeure une référence incontestable de la soul à la sauce jamaïcaine. Un monument !

Horace Andy et Ken Boothe, c’est le mercredi 2 novembre 2016 à partir de 20h30 à la Belle Electrique.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places.

Plus d’infos sur le site Internet de la Belle Electrique.