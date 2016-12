Les Barbarins Fourchus vous présentent ce samedi 29 octobre 2016 la quatrième édition du « Cabarock » et vous feront découvrir des propositions assurément incongrues d’artistes mondialement inconnus et pour le moins rock’n’roll ! Le thème de cette 4ème édition est foutoir, prometteur d’une soirée foutraque, féroce et farouche !

Un programme 100 % rock’n’roll vous attend avec une exposition mortelle, une performance poétique, young garage enragé, du flirt sensuel et sans suite, du rock musclé et bras levés :

Riton la Mort + Bière Noire (Expo + poésie)

Riton La Mort (chanteur du groupe de punk extrême SATAN et est l’auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Le Dernier Cri) présente son exposition d’une série d’acryliques diluées dans la semence de Jean Genet, le sang de Black Flag et les déjections de Pier Paolo Pasolini. Il écrit également des poèmes qu’il met en musique sous le nom de Bière Noire. Ce projet musical est présenté pour la première fois en live.

José & The Wastemen (Rock éternel)

Les grenoblois des José and the Wastemen animeront la soirée avec leur rock frisant le blues, flirtant avec le heavy metal et bien sûr le rock classique, ce concert à la Source n’est à manquer sous aucun cas.

The Moan Roads (Rock)

Frais, pimpants, fougueux… ils sont là et ils ont de qui tenir ! The Moan Roads sont encore très peu connu du grand public, mais ce groupe grenoblois n’a rien à envier aux stars de la scène locale du moment. Très inspirés du rock 1990’s et de ses influences grunge, ils n’en reviennent pas moins sur les essentiels du punk des années 1980’s ou même parfois du rock garage et psyché des 1970’s.

Duo crooner des Barbrins Fourchus

Wilbur est un des membres des Frères Wilson, une fratrie de quatre crooners punks engagés et révoltés tout droit venus de l’âpre plateau matheysin. Le chanteur de la fratrie revient, accompagné du guitariste Loul Van Der Bouick, pour un set à la brutalité sensuelle et sans suite …

Le Cabarock #4, c’est le samedi 29 octobre 2016 à partir de 19h00 à la Salle Noir.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places.

Plus d’infos sur le site Internet des Barbarins Fourchus